Empresário deixará de lado seu Boeing pessoal e passará a se deslocar em avião presidencial.

Por: G1

Em 19 de janeiro, 2017 - 16h29 - Política

Na véspera de prestar juramento como o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se instala nesta quinta-feira (19) em Washington D.C., de onde governará o país por quatro anos.

O bilionário republicano deixou a Trump Tower, em Nova York, para viajar para Washington. Ele desembarcou na base aérea Andrews, acompanhado de sua família, por volta das 15h15 pelo horário de Brasília. Trump se mudará na sexta-feira para a Casa Branca.

Ele deixará de lado seu Boeing pessoal no aeroporto La Guardia, em Nova York, e passará a se deslocar em uma aeronave da frota presidencial, o Air Force One.

Às 15h30 local (18h30 de Brasília) desta quinta, Trump depositará flores no Cemitério Nacional de Arlington, onde estão sepultados os veteranos americanos mortos em combate, e depois discursará do outro lado do rio Potomac, no Lincoln Memorial, epicentro da cerimônia de posse, que contará com shows de música country e fogos de artifício.

A cerimônia de juramento ao ar livre, no Capitólio, começará ao meio-dia (15h de Brasília) desta sexta-feira (20), segundo data e hora estabelecidas na Constituição, e será transmitida por emissoras de TV de todo o planeta, em um dia com previsão de chuvas.

Centenas de milhares de cidadãos, entre partidários e opositores ao novo presidente, começaram a chegar à capital para participar deste ritual democrático, no qual estarão presentes dirigentes políticos de todo o país, entre eles a adversária de Trump na disputa à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton, e três ex-presidentes.

"Trump tem pressa real de chegar à Casa Branca e começar a trabalhar para os americanos", disse na quarta-feira seu vice-presidente, o conservador Mike Pence, de 57 anos.

Sem experiência política, nem militar, o septuagenário Donald Trump foi eleito, de certa forma, graças aos maus modos: seus eleitores, egressos das classes populares, o levaram à Presidência para virar a página da era Obama e alterar profundamente o status quo político. O bilionário prometeu por mãos à obra rapidamente.