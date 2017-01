A avó pede ainda que o neto elimine Mario de vez

Por: GShow

Em 10 de janeiro, 2017 - 16h49 - Novelas

A presença de Dona Sinhá (Laura Cardoso) de volta a Arraial do Sol Nascente é para colocar definitivamente tudo nos eixos e executar logo o plano contra Tanaka (Luis Melo). A avó de César (Rafael Cardoso) pressiona o executivo sobre acabar com o japonês. "Qual a sua dificuldade em entender isso, han? Fala pra vovó, Cesinha!", diz ela, que dá um tapa para "acordar" o neto.

"Vó, em breve vou tomar a empresa do Tanaka, vou virar o dono da Arraial Pescados. Dono! Estou afastando de uma vez o Mario (Bruno Gagliasso) da vida da Alice (Giovanna Antonelli) para que ela possa ficar livre e casar comigo", garante César, que se vê questionado pela avó. "E acha mesmo que tem chance da Alice se casar com você? Isso não é um delírio seu?", pergunta ela. E tem mais: Sinhá ainda coloca pressão para que o neto acabe com Mario: "Elimine o italiano de uma vez", pede.

Não está fácil para César! Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta terça-feira, 10/1.