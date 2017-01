'É o progresso chegando a Arraial do Sol Nascente!', vibra a irmã de Mocinha

Por: GShow

Em 16 de janeiro, 2017 - 12h15 - Novelas

Sinhá (Laura Cardoso) estava longe, mas de olho nos negócios. Agora chegou a hora de ela conhecer pessoalmente mais um de seus empreendimentos: o cassino clandestino que está sendo construído em Arraial. Ela vai com Mocinha (Nívea Maria) até o local onde vai rolar a jogatina e fica bem satisfeita com o que vê. "Feito por você... Até que surpreende. É o progresso chegando a Arraial do Sol Nascente", elogia ela, sem perder a oportunidade de alfinetar a irmã mais nova.

Mocinha se empolga e já começa a imaginar o cassino em pleno funcionamento. "É depois que o sol se põe que os jogadores saem das tocas, atraídos pelo tilintar das fichas, o giro da roleta, as mãos ágeis do crupiê", sonha ela com brilho nos olhos. Sinhá saca e chama a atenção da irmã: "Cuidado, perder dinheiro no próprio cassino não é uma atitude muito inteligente".

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira, 16/1.