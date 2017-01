O repertório contará com suas famosas canções e músicas inéditas

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 16 de janeiro, 2017 - 15h22 - Entretenimento

Após o lançamento de seu segundo disco, “Banzeiro”, Dona Onete inicia a gravação de seu primeiro DVD na próxima quarta-feira, 18, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa. Fazendo parte do Natura Musical, o repertório do show terá uma mistura de suas principais canções e vai apresentar também músicas inéditas, composições de sua própria autoria que nunca foram registradas em disco ou tocadas ao vivo. A previsão de lançamento do DVD é junho de 2017, com exibições em São Paulo e na capital paraense.

A gravação do DVD terá cenário especial, de acordo com a própria estética de Dona Onete, voltado para cores quentes e solares, fazendo alusão aos ambientes aos quais a cantora percorre, como o interior do estado, a periferia da capital paraense e o mercado do Ver-o-Peso.

Além da gravação do seu mais novo trabalho, um documentário sobre a vida de Dona Onete está sendo produzido. Com direção de Vladimir Cunha, o documentário mostrará a sua trajetória política e de emancipação feminina – ela já foi professora e secretária de cultura do município de Igarapé-Miri, no Pará – e sua incursão na música. O material será posteriormente agregado ao registro do show, para formatar o produto audiovisual com as linguagens da música e de teor documental.

Dona Onete, no auge dos seus 77 anos, constrói sua carreira com letras que abordam o imaginário popular amazônico e melodias que refletem o caldeirão sonoro do estado Pará. A musa do carimbó chamegado já tem dois discos - “Feitiço Caboclo” (2012) e “Banzeiro” (2016).