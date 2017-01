Após o lançamento de seu segundo disco, “Banzeiro”, Dona Onete inicia a gravação de seu primeiro DVD, ambos com patrocínio do Natura Musical

Em 07 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Aos 77 anos, Dona Onete está no auge da sua carreira, colhendo os frutos de “Banzeiro”, seu mais novo álbum, repleto de boleros, carimbós e banguês: turnê por todo Brasil, shows nos EUA e na Europa. Para celebrar uma carreira de tanto fôlego e originalidade, Dona Onete grava o seu primeiro DVD, no dia 18 de janeiro, em show no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém.