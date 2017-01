Após o lançamento de seu segundo disco, “Banzeiro”, Dona Onete inicia a gravação de seu primeiro DVD, ambos com patrocínio do Natura Musical

Por: O Liberal

Em 06 de janeiro, 2017 - 08h50 - Entretenimento

Aos 77, Dona Onete está no auge da sua carreira, colhendo os frutos de “Banzeiro”, seu mais novo álbum, repleto de boleros, carimbós e bangüês: turnê por todo Brasil, shows nos EUA e na Europa. Para celebrar uma carreira de tanto fôlego e originalidade, Dona Onete grava o seu primeiro DVD, no dia 18 de janeiro, em show no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém.

Conhecida como a “rainha do carimbó chamegado”, Dona Onete é autora de mais de 200 composições, marcadas por enredos de romance e signos do imaginário amazônico embalados ao som de ritmos populares paraenses. O repertório do show terá uma mistura de suas principais canções e vai apresentar também músicas inéditas de sua própria autoria. A previsão de lançamento do DVD é junho de 2017, com exibições em São Paulo e na capital paraense.

Documentário

Além do registro audiovisual do espetáculo, está sendo gravado um documentário focado na vida de Dona Onete, com direção do paraense Vladimir Cunha, e que mostrará a sua trajetória política e de emancipação feminina. Ionete da Silva Gama foi Secretária de Cultura do Município de Igarapé-Miri e se aposentou como professora de história de estudos amazônicos. Pra lá dos 60 e tantos anos foi descoberta pela grupo Coletivo Rádio Cipó, no bairro da Pedreira em Belém. Desde então, a música tornou-se protagonista de sua vida. Dona Onete gravou seu primeiro disco “Feitiço Caboclo” (2012), aos 72 anos. O documentário sobre a trajetória da artista será posteriormente agregado ao registro do show, para formatar o produto audiovisual com as linguagens da música e de teor documental.

A gravação do DVD terá cenário especial, de acordo com a própria estética de Dona Onete, com cores quentes e solares, para fazer alusão aos ambientes aos quais a cantora percorre, como o interior do estado, a periferia da capital paraense, o mercado do Ver-o-Peso. Com assinatura de Patrícia Gondim, que trabalha com teatro e cinema, a ideia é montar elementos cênicos que dialoguem com o documentário – a fim de garantir a unidade estética do produto.

“Para nós, é interessante que se apresente no show essa nuance de clima e narrativa semelhantes ao próprio universo dela, que é mais para baile da saudade do que aparelhagem. Já o documentário é sobre as suas questões políticas, a participação em movimentos sociais e o empoderamento feminino, de como a mulher foi ao longo da vida se libertando para poder ser cantora, compor do jeito dela e ser respeitada por isso. São várias faces que as pessoas normalmente não sabem que existem”, comenta Vladimir Cunha.

Amigas de Dona Onete, como Dona Coló, feirante vendedora de ervas no Ver-o-Peso, e Dona Sueli, vendedora de artigos religiosos no mercado de carne, prestaram depoimentos para o documentário – gravado em locações como a própria casa da cantora, o igarapé onde ela começou a cantar em Igarapé-Miri, e o mercado aberto de Belém.

A produção musical é de João Paulo Cavalcante e Daniel Serrão, direção artística de Rodrigo Viellas, sob coordenação de produção de Viviane Chaves, pela Amplicriativa. “Acho que esse é o nosso trabalho mais importante até hoje, pois vai diretamente ao resgate e preservação da cultura tradicional paraense por meio de uma das suas maiores representantes. A gravação desse DVD é parte de um projeto maior que vai contar a história de vida de Dona Onete, o que a levou a se tornar essa figura ímpar e quase mítica na música popular brasileira”, comenta Rodrigo Viellas.

O projeto de gravação e lançamento do DVD em Belém e São Paulo foi selecionado pelo edital Natura Musical 2015, com apoio da Lei Semear. “O Natura Musical foi criado para valorizar a música brasileira em diferentes estágios, fomentando a renovação da produção e apoiando iniciativas de preservação de nosso legado musical. Criado em 2012, o edital paraense Pará já ofereceu recursos para 31 projetos, participando do lançamento de novos trabalhos da efervescente cena paraense, como Felipe Cordeiro, Lia Sophia, Aíla e Sammliz, e também registrou nomes emblemáticos da cultura local, como Mestre Solano e Sebastião Tapajós. “No ano passado, o Natura Musical assinou o lançamento do CD “Banzeiro” e a comissão de especialistas do programa recomendou um novo apoio à Dona Onete, agora para o DVD, por entender sua importância não só para a carreira da artista como para a preservação de sua obra”, conta Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional da Natura.

Sobre o Natura Musical

Com onze anos de editais, o Natura Musical - programa criado para dar um destino transparente e democrático a recursos das leis de incentivo fiscal -, tem hoje uma forte assinatura na renovação e preservação da música brasileira: já apoiou mais de 1350 produtos culturais (mais de 1200 shows, 132 CDs, 26 DVDs, 21 livros e 5 filmes) chegando diretamente a 1,3 milhão de pessoas, com mais de 1,3 milhões de seguidores no ambiente digital.

São patrocinados projetos prioritariamente por meio de editais públicos, que selecionam projetos de diversos formatos e estágios da produção cultural em nível nacional, com uso das Leis Rouanet e Audiovisual, e em nível regional, com uso de ICMS, conforme a disponibilidade de recursos.

A marca atua no mercado musical lançando em média 20 discos por ano, com destaques em listas de melhores do ano e premiações nacionais e internacionais. Neste ano, com a inauguração da Casa Natura Musical, em São Paulo, pretende dobrar seu papel no setor de entretenimento, atualmente em torno de 120 shows por ano. No ambiente digital, os canais Natura Musical são plataforma para o lançamento de singles, obras completas e outros conteúdos musicais exclusivos dos projetos patrocinados, com acesso gratuito.

Serviço- Natura apresenta Dona Onete na gravação de seu primeiro DVD, no dia 18 de janeiro, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Subsolo). Ingressos: R$ 20,00 (inteira) - R$ 10,00 (meia). Informações: 91 3229 1291 /contato@amplicriativa.com.br