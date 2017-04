Para a personal trainer Emille Martins, a moda nada mais é do que uma extensão da própria personalidade

Em 30 de abril, 2017 - 06h00 - Troppo

A moda, por vezes, tem o poder de escravizar algumas pessoas, que se tornam dependentes de tendências, estereótipos e, até mesmo, ficam reféns de expressar sua própria personalidade. Contudo, existem pessoas que não ligam para esse mandamento da moda e apenas priorizam o conforto e tudo que eleve a própria autoestima. Para a personal trainer Emille Martins, 26 anos, o bem-estar e o estado de espírito são os principais quesitos na hora de compor o visual. “Para mim o fundamental é sentir-se bem. Saber usar as roupas que nos favoreçam dentro do que a moda propõem, sentindo-se o mais à vontade possível”, considera.

Quando está tranquila e a fim de curtir uma vibe mais leve, Emille aposta em looks mais despojados. Já quando se encontra no momento de “brilhar”, sem dúvida, é hora de ousar e impressionar com peças que valorizam o corpo e elevam sua confiança. Para cada situação, ela sabe extamente o que lhe agrada.