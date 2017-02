A vítima reagiu no momento em que os assaltantes saiam da loja.

Débora Lia Santos da Silva foi morta nesta segunda-feira, 13, em fente ao Shopping Castanheira, no Entroncamento. A vítima era dona de uma loja de joias.

No final da tarde, quatro pessoas bem vestidas, três homens e uma mulher, entraram na loja na qual Débora é proprietária e anunciara o assalto. Os acusados levaram toda a renda do estabelecimento. No momento que estavam saindo da loja, Débora Lia se desesperou e tentou segurar um dos assaltantes. Na hora em que ela conseguiu agarrar a mulher, um dos assaltantes disparou um único na direção do rosto. Segundo a perícia, a bala atravessou o rosto da vítima, que morreu na hora.

Em seguida, o bando entrou em um carro de cor preta, e fugiram em direção da Avenida João Paulo II. No entanto, abandonaram o carro no meio da rua e tentaram seguir a fuga pela mata.

A polícia seguiu os acusados, inciando uma troca de tiros. Dos quatro assaltantes, dois foram baleados e encaminhados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Os outros que não foram feridos também foram levados para o hospital.