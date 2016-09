Ator estava acompanhado de Camila Pitanga quando foi tomar banho no rio

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O Corpo de Bombeiros de Sergipe confirmou a morte de Domingos Montagner. Reginaldo Dória, comandante que operava buscas no local informou ao Extra que o corpo do ator foi encontrado sem vida. Ele estava preso às pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros do local onde o ator foi visto pela última vez, em Canindé de São Francisco. O corpo foi retirado da água e levado para o IML.

