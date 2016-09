Tragédia: Ator que interpreta o Santo, de "Velho Chico", se afogou no Rio São Francisco

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 16 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Foram horas de ansiedade, que o Brasil inteiro seguiu eletrizado. Mas a novela, se novela fosse, não teve desfecho feliz. Logo depois do almoço de ontem o ator Domingos Montagner mergulhou nas águas do rio São Francisco, com sua colega de elenco, Camila Pitanga. Haviam terminado de gravar uma cena de “Velho Chico”, o lugar era a paradisíaca Canindé, na divisa de Sergipe e Alagoas. Nadaram até um rochedo, a cerca de 300 metros da margem. Camila chegou ofegante. Percebeu que o rio estava puxando. Conseguiu subir, não logrou segurar o amigo. Domingos submergiu duas vezes nas águas do rio. Imediatamente, Camila deu o alarme e o motorista que acompanhava os dois correu em busca de socorro. Em depoimento à polícia, Camila disse mais tarde que percebeu o cansaço de Montagner.

Deflagrada a busca, barcos ocuparam o rio - num deles estava o também ator Marcelo Serrado. Helicópteros foram agregados.