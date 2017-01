Foi registrado quase um assassinato por hora

Por: Victor Furtado/O Liberal

Em 15 de janeiro, 2017 - 12h59 - Belém

Aconteceram sete homicídios na Região Metropolitana de Belém entre 23h de sábado e 7h deste domingo (15). As formas como os crimes ocorreram são diversas, incluindo uma execução dos temidos "Assassinos do Carro Prata". Os casos, aparentemente, não têm ligação um com o outro. Pelo menos seis famílias estão de luto.

Os três casos iniciais foram quase ao mesmo tempo. Pela ordem de comunicação ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o primeiro crime foi na estrada do Aurá e não muito distante da Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do bairro, em Ananindeua. Waldemir Monteiro dos Santos, de 49 anos, havia marcado um encontro, por volta de 2h30, com uma mulher pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, no entanto, só encontrou um homem armado e o esperando para executar ali mesmo.

Já às 23h, o mototaxista Cristovino da Silva Farias, de 48 anos, foi assassinado ao cobrar por uma corrida feita anteriormente, em Benevides. Cristovino foi recebido a tiros por um homem ainda não identificado, na travessa Nossa Senhora de Nazaré com a rua São Francisco, bairro Independente. Nada dele foi levado, nem mesmo a moto. Momentos depois, em Benfica, distrito de Benevides foi encontrado o corpo de um homem ainda não identificado. Ele estava na rua Vitor Saldanha, bairro Santa Maria, próximo à rodovia PA-444, estrada principal. Até o final da manhã, ele ainda não havia sido reconhecido por ninguém no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na UIPP de Benevides, assim como o assassinato de Cristovino.

Renato Santos Lopes, de 23 anos, foi a vítima seguinte, no bairro Guanabara, em Ananindeua. Ele e a prima da namorada saíram para vender um relógio, pouco depois das 23 horas, como apuraram os policiais da Divisão de Homicídios (DH). Ao chegarem na rua Olinto Meira, o rapaz foi morto a tiros por homens que estavam num carro vermelho, cujo modelo e a placa do veículo não foram identificados.

Em seguida, na rua Santa Odília, bairro Castanheira, em Belém, Pedro Henrique Pinheiro Farias, de 18 anos, estava em via pública, perto da rua Péricles Guedes. Dois homens numa moto se aproximaram e atiraram várias vezes contra ele. Pedro morreu na hora. No local, as polícias Civil e Militar tiveram dificuldade em conseguir informações pela "Lei do Silêncio", mas para os policiais da Divisão de Homicídios foi claramente uma execução: ou por uma rixa ou por alguma dívida.

No Distrito Industrial de Ananindeua, o mototaxista Michel Santiago Dias, de 20 anos, foi a vítima dos assassinos do carro prata. Ele passava pela rua Vitória quando foi interceptado e recebeu vários tiros, morrendo no local. A vítima teria envolvimento com crimes, porém informação ainda será verificada pela Polícia Civil para tentar chegar a uma motivação para essa execução.

A última execução ocorreu pela manhã deste domingo (15), por volta de 7h, e deu um susto na família da aposentada Esmeralda Souza, que mora na passagem Maranhão, no bairro da Terra Firme. Edson Santana da Silva Pantoja, de 34 anos, foi visto bebendo num bar da área bebendo com algumas pessoas. Ainda não se sabe como começou, mas durante uma briga, Edson foi esfaqueado e morreu.

Todos os casos estão sendo investigados, mas diante de tantas informações e vítimas, a Polícia Civil conta com a ajuda da população para solucionar os crimes mais rapidamente. Quem tiver pistas sobre os assassinos, podem entrar em contato com o Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.