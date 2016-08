Em visita a Belém, o cardeal falou de sua experiência na Cúria Romana

Por: João Carlos Ferreira especial para O LIBERAL

Em 28 de agosto, 2016 - 08h47 - Belém

Quando esteve em Belém, na rara e honrosa condição (que em sua simplicidade não a exibe) de Legado Pontifício para o XVII Congresso Eucarístico Nacional, o que significa representar o Papa nas funções de Chefe do Estado Vaticano, o cardeal dom Cláudio Hummes, mais uma vez sentiu-se em casa. Não apenas pela acolhida dos amigos, mas por retornar a uma terra que conhece muito de perto e cujos problemas vivencia, na condição de presidente da Comissão para a Amazônia da CNBB,e da Repam (Rede Eclesial Pan-Amazônica), da Conferência Episcopal Latino-americana, que também preside, e envolve nove países; por isso, já visitou outras vezes a Amazônia.

Ele me recebeu numa das salas da Catedral, depois de ter ouvido confissões de fiéis que talvez nem tenham se dado conta de que abriam seu coração a um dos homens mais importantes da Igreja e que, naquele momento, voltava a ser um franciscano humilde, consciente de que nada lhe pertence e que os cargos que ocupou vieram por missão e graça de Deus.

Não houve agenda proibida. Apenas quando falamos sobre os conclaves de que participou ele silenciou. Os cardeais não podem falar sobre o conclave de que participam, porque são obrigados a sigilo absoluto. Na primeira parte da entrevista, vamos encontrar o dom Cláudio cardeal da Cúria Romana. Pela terminologia da Santa Igreja, o Papa “faz” um cardeal. Eles são nomeados, mas diz-se que são “feitos”.

Ao receber o barrete em tom de púrpura, comprometem-se, pela simbologia da cor, a derramar o próprio sangue, se for necessário, pela causa de Cristo. Tornam-se, por afinidade de “família”, irmãos do Papa. Arcebispo de São Paulo desde 1998, São João Paulo II fez dele seu irmão em 2001. Em 2006, estava em Belém, para assistir ao Círio, quando recebeu uma ligação do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, dizendo que Bento XVI o convidava para trabalhar no Vaticano. O convite do Papa é uma forma delicada de convocação e não há chance alguma de recusa.

Renunciou à Arquidiocese, arrumou as malas e partiu, sabendo que não voltaria para o comando da Igreja que tanto amava. Trabalhou com Joseph Ratzinger como prefeito da Sagrada Congregação para o Clero até se aposentar. Quando o Papa renunciou, dom Cláudio já havia voltado para o Brasil.