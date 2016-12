Dia foi marcado por baixo volume de negócios por causa do feriado nos Estados Unidos e na Europa após o Natal

Por: G1

Em 26 de dezembro, 2016 - 17h10 - Economia

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (26), em dia marcado por baixo volume de negócios por causa do feriado nos Estados Unidos e na Europa após o Natal, que mantinha os mercados fechados. A moeda americana fechou em R$ 3,275, uma leve alta de 0,16%.

Na sexta-feira (23), a moeda perdeu 0,88%, vendida a R$ 3,2700. Na semana passada, o dólar caiu 3,56% em relação ao real, a maior queda semanal desde o período encerrado em 1º de julho (-4,35%), segundo a Reuters.

Mais uma vez, o Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio, mantendo-se ausente desde o dia 13 de dezembro.

"Liquidez ainda menor é o que se espera nesta última semana do ano e, com o baixo volume de negócios, o mercado será direcionado por operações pontuais", comentouà Reuters o operador da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.

No exterior, o dólar recuou em relação a algumas divisas de países emergentes e ligados a commodities, como o rand sul-africano.

O mercado deve ter facilidade de movimentação com a baixa liquidez, indo para cima e para baixo ao sabor das operações", comentou um operador de câmbio de uma corretora local.

No relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central, os analistas do mercado financeiro recuaram levemente a previsão do câmbio para 2016. A estimativa para o fim do ano passou de R$ 3,38 por dólar para R$ 3,37. Para 2017, subiu de R$ 3,49 para R$ 3,50.