Moeda terminou o dia em alta de 0,99%, cotada a R$ 3,2818

Por: G1

Em 02 de janeiro, 2017 - 16h47 - Economia

O dólar fechou em alta na primeira sessão de 2017, acima de R$ 3,28, depois de acumulado queda de 17,7% no ano passado, numa segunda-feira marcada por baixo volume de negócios com os mercados fechados nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana encerrou a segunda-feira com avanço de 0,99%, vendida a R$ 3,2818. No exterior, o dólar se recuperava ante uma cesta das principais moedas depois de atingir a mínima de duas semanas.

"O baixo volume reforçou a alta do dólar e, nesse caso, não há espaço no mercado brasileiro para uma queda", afirmou à Reuters o operador da Spinelli Corretora José Carlos Amado.

Sem o funcionamento da bolsas dos EUA, o mercado brasileiro "fica às cegas e qualquer fluxo pode trazer um impacto maior", disse à Reuters o operador da corretora H.Commcor DTVM Cleber Alessie Machado.

Ele avalia que os ativos brasileiros tiveram um "respiro" no fim de 2016 com o recesso parlamentar e sem novidades, pelo menos por ora, da operação Lava Jato, o que ajudou a diminuir a tensão política em Brasília.

Nesta semana, os mercados voltam as atenções para a divulgação, na quarta-feira, da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, em que o banco central norte-americano elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual e sinalizou ritmo mais rápido de altas em 2017.

O Banco Central brasileiro não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio por enquanto, estando fora desde 13 de dezembro.

Fechamento de 2016 e perspectivas

O dólar fechou 2016 em queda de 17,69%, na primeira desvalorização da moeda dos Estados Unidos em relação ao real desde 2010. Foi a maior queda anual desde 2009. O dólar terminou o último dia de negócios de 2016, no dia 30, cotado a R$ 3,2497.

Os economistas projetam que o dólar se equilibre entre R$ 3,50 e R$ 3,70 no ano de 2017. No relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fechamento de 2017 caiu de R$ 3,50 para R$ 3,48.