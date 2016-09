Após se aproximar de 60 mil pontos, Bovespa zera ganhos

Por: O Globo

Em 05 de setembro, 2016 - 19h30 - Economia

Rio - O dólar comercial fechou em alta de 0,92%, nesta segunda-feira, cotado a R$ 3,283, na contramão da tendência global, com as tensões políticas pesando contra a moeda brasileira. Depois de se aproximar dos 60 mil pontos — chegou a 59.985 pontos —, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) zerou os ganhos e fechou com oscilação negativa de 0,08%, com investidores cautelosos diante do noticiário local, dominado pela operação Greenfield, num dia em que o mercado americano se restringiu à negociação de futuros de índices, devido ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA, o mercado segue o noticiário interno.

Atingida pelo noticiário sobre a Operação Greenfield, a JBS despencou ontem. Os papeis caíam cerca de 4%, após a Justiça determinar a condução coercitiva dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS-Friboi. Mas as perdas se aprofundaram depois que os irmãos foram afastados da direção das empresas, e as ações despencaram 10,04%, fechando a R$ 11,20..

As ações do Banco do Brasil, patrocinador do Previ, um dos fundos de pensão que têm aplicações investigadas pela Polícia Federal, perderam 0,92%, a R$ 23,50.

— Se um fundo de pensão tem um rombo, a patrocinadora precisa injetar dinheiro para sanar o problema — comenta Celson Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos. — No caso da Previ, é o Banco do Brasil.

Além disso, o volume de negócios é baixo na Bovespa, de R$ 3,6 bilhões, devido ao feriado nos EUA, que limita as operações aos futuros de índice em Nova York — ainda assim, estes operam com estabilidade. Assim, os investidores aproveitam para embolsar os lucros.

A Petrobras ON (ações ordinárias, com direito a voto) opera em alta de 2,75%, a R$ 16,06, favorecida pelas notícias de acordo entre países produtores de petróleo, que deve estabilizar o preço da commodity no mercado internacional. O WTI registrou alta de 1,64%, com o barril cotado a US$ 45,17 mas no início do dia chegou a mostrar alta de mais de 4%. O Brent, referência para o mercado brasileiro, ganha 1,71%, a US$ 47,63.

A mineradora Vale ON, por outro lado, fechou em queda de 2,06%, a R$ 15,18, após o banco UBS mudar sua recomendação de neutra para venda. A retração da Vale arrasta Bradespar, sua acionista, à desvalorização de 2,21%, a R$ 10,59.

— Num dia sem muitas notícias, temos um dia de leve realização por aqui — diz Celson Plácido.

O setor siderúrgico registrou ganhos, com o G-20 pressionando pela redução da capacidade produtiva. Gerdau subiu 1,79%, a R$ 13,83.

Os papéis da Oi dispararam em virtude da proximidade de acordo entre os maiores acionistas — Pharola e Nelson Tanure —, conforme fontes da agência Bloomberg. As ações PN subiram 23,05% e as ON, 6,33%.

DÓLAR EM QUEDA NO MERCADO GLOBAL

No mercado internacional, as moedas de mercados emergentes avançam, com investidores apostando que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, tende a adiar a alta dos juros devido aos números decepcionantes de criação de emprego, anunciados na semana passada. O incremento nos juros dos EUA deve reduzir a liquidez global, que, atualmente, favorece os mercados emergentes, onde os agentes vão buscar rentabilidade maior.

No Brasil, o dólar oscilou entre R$ 3,248 e R$ 3,284. Em três pregões, a moeda americana acumula valorização de 1,64%.

A cesta de 20 moedas emergentes da Bloomberg avança 0,2% contra a divisa.

No Brasil, porém, preocupações com a tensão política, que podem prejudicar o ajuste fical e atrasar a retomada da economia, mantêm os investidores cautelosos. Nesta terça-feira, sai a ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que dará indicações de como a autoridade monetária enxerga as perspectivas para a economia brasileira. No último encontro, o BC manteve a taxa Selic (referência de juros no país) inalterada, em 14,25%.

— Num dia pouca liquidez, pesou a perspectiva de demora maior para realização de ajuste. Membros do governo falaram em dez dias a mais ou a menos.

Também contribui para o câmbio em alta a colocação, pelo Banco Central, de dez mil contratos de swap reverso, no total de US$ 500 milhões, operação que equivale à venda de dólares no mercado futuro e tende a sustentar a cotação da moeda estrangeira.

— Esse ruído político contínuo parece estar pesando um pouco nos ativos brasileiros, embora ainda seja cedo demais para dizer que as reformas econômicas necessárias não serão aprovadas — disse Mauricio Oreng, estrategista senior do Rabobank em São Paulo, à Bloomberg News.

Neste ano, os ativos brasileiros foram os que mais ganharam, globalmente, com a valorização apoiada na expectativa de que o país vai deixar para trás a pior recessão em um século. Os CDS (credit default swaps, que indicam o diferencial de juros pago por um país e aferem a segurança oferecida por uma economia) caem um ponto, a 257,24, indicando confiança.

O petróleo subia forte no início da manhã — após Arábia Saudita e Rússia terem fechado acordo, no fim de semana, para estabilizar preço do petróleo e pedindo a adesão do Irã —, mas agora reduziu a valorização. Os dois países concordaram com a criação de um grupo de trabalho que se encontrará e monitorará regularmente o mercado da commodity, mas não chegaram a um acordo para o congelamento da produção de petróleo.

O minério de ferro fechou hoje em baixa de 0,25% na China, a US$ 59,24, mas, nos últimos cinco dias, ainda acumula alta de 0,46%.