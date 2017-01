Moeda terminou a segunda-feira custando R$ 3,20

Por: Extra

Em 09 de janeiro, 2017 - 19h04 - Economia

Com expectativas e entradas mais intensas de recursos, o dólar aprofundou a queda nesta segunda-feira, voltando a fechar abaixo do patamar de 3,20 reais, depois de passar parte do pregão com pequenas oscilações diante da cena externa.

O dólar recuou 0,78 por cento, a 3,1967 reais na venda, após subir 0,74 por cento no pregão passado, mas fechar a última semana com baixa de 0,86 por cento.

Foi o menor nível de fechamento desde os 3,1674 reais de 8 de novembro, dia da eleição norte-americana, quando as apostas eram de que a candidata democrata Hillary Clinton venceria o republicano Donald Trump, o que acabou não acontecendo.

O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,90 por cento no final desta tarde. Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a 3,2327 reais e, na mínima, a 3,1907 reais.