Organização do certamente desclassificou dois candidatos que foram flagrados com telefones celulares nos locais de prova em Belém

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida e Vito Gemaque (O Liberal)

Em 11 de setembro, 2016 - 15h51 - Polícia

Duas pessoas foram presas por tentativa de fraude ao concurso da Polícia Civil, realizado neste domingo (11) em Belém e mais três cidades do interior do Estado. Além das prisões, dois candidatos foram eliminados após terem sido flagrados com telefones celulares, o que é proibido pelo edital do certame. As prisões foram detalhadas em uma entrevista coletiva na tarde de hoje na Delegacia Geral de Polícia Civil, em Belém.

As prisões e as ocorrências com o porte de telefones celulares foram registradas em Belém. A organização classificou o concurso como um dos mais tranquilos realizados pelo Estado em 2016. A realização das provas do concurso para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foi marcada pela prisão de acusados de fraude.

Na última sexta-feira (9), seis pessoas foram presas por envolvivemtno com a fraude ao concurso da PM, realizado em julho. Segundo a polícia, as investigações apontaram que os suspeitos chegaram a cobrar cerca de R$ 10 mil do esquema criminoso para tentar fraudar o concurso.

No esquema abortado pela ação policial, um dos envolvidos faria a prova e, após deixar a local do concurso, iria repassar o gabarito da prova via ponto eletrônico a outros candidatos, mas o plano foi frustrado antes de ser colocado em prática.

Provas em quatro cidades

Neste domingo cerca de 27 mil candidatos realizaram a prova do concurso para a Polícia Civil. Eles concorreram a 400 vagas para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista. O concurso organizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab), promoveu provas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém e Altamira.

As provas objetivas foram aplicadas, das 8h30 às 13h30, em 804 salas de 65 unidades de ensino das quatro cidades, com os portões abrindo às 7h10. Os candidatos acharam a prova razoável e nutrem esperanças de serem aprovados. No total de 42.159 se inscreveram para o concurso. As outras 14.508 pessoas restante farão provas para o cargo de delegado no próximo dia 25 deste mês.

Para todas as carreiras é necessário curso superior, com exigência de bacharelado em direito para delegado. As remunerações, atualizadas, são de R$ 5.204,05 para investigador, escrivão e papiloscopista; e de R$ 12.250,00 para delegado, com acréscimo de auxílio alimentação no valor de R$ 650,00 para todos os cargos.