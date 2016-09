Acusados fazem parte de bando que levou objetos eletrônicos da loja. Funcionários e clientes foram rendidos

11 de setembro, 2016 - Polícia

Dois acusados de participar de um assalto na Lojas Americanas da avenida Duque de Caxias, bairro do Marco, foram presos na manhã deste domingo (11). O crime ocorreu por volta das 9h, quando quatro homens armados invadiram a loja. Eles renderam funcionários e clientes, que tiveram seus pertences pessoais roubados.

O grupo levou ainda artigos eletrônicos do estabelecimento. Hailton Drago Pires e Monclark Chaves Moraes foram presos em um táxi na altura da travessa Timbó com avenida Marquês de Herval, já no bairro da Pedreira. Os policiais militares que atenderam a ocorrência apreenderam um revólver calibre 32 sem numeração e com três munições. A arma estava com Hailton.

Dentro do táxi foram encontrados 10 tablets, um aparelho GPS e sete telefones celulares roubados da loja, além de dois rádios comunicadores usados pelo bando. Uma cliente registrou boletim de ocorrência, ela teve levados R$ 5 mil, com os quais iria fazer uma compra na loja. A mulher também teve roubado o telefone celular.

Segundo o cabo da PM, Paulo Santos, Monclark chegou à loja no táxi usado na fuga e teria aguardado o retorno dos assaltantes já com o porta-malas aberto. Ainda não há informações sobre como os três assaltantes fugiram.

Os dois presos foram apresentados na Seccional de São Brás, onde foram autuados em flagrante por roubo pelo delegado Lenoir Cunha.