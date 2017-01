Minissérie retrata drama familiar e faz paralelo com história de Manaus, a capital do Amazonas

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Hoje estreia “Dois Irmãos”, uma minissérie de dez capítulos, baseada na obra de Milton Hatoum, escrita por Maria Camargo e que tem direção artística de Luiz Fernando Carvalho. Personagens centrais de uma história que se desenvolve em Manaus entre as décadas de 1920 e 1980, Omar e Yaqub (Lorenzo e Enrico Rocha/ Matheus Abreu/ Cauã Reymond) são testemunhas e representantes de seu tempo em “Dois Irmãos”. A capital amazonense dos irmãos gêmeos que protagonizam o grande drama familiar condutor da minissérie é vista por meio de um olhar realista do diretor, que persegue uma ancestralidade do Mediterrâneo em terras amazônicas, uma das vertentes culturais que participa da formação do povo brasileiro no século passado.

Com uma narrativa não linear, a história é contada por Nael (Theo Kalper/ Rian Cesar/ Irandhir Santos), o filho da indígena Domingas (Sandra Paramirim/ Zahy/ Silvia Nobre), empregada na casa de Halim (Bruno Anacleto/ Antonio Calloni/ Antonio Fagundes) e Zana (Gabriella Mustafá/ Juliana Paes/ Eliane Giardini).