Mototaxista tombou a tiro disparados por homens em moto. Mulher foi morta minutos depois, no bairro do Aristides.

Em 13 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Dois homicídios foram registrados na madrugada de ontem em Marituba. O mototaxista Rafael Pereira da Silva, 29, foi assassinado no Centro, por volta de 3h. Uma hora depois, outro homicídio ocorreu na cidade. Uma mulher conhecida pelo apelido de “Loirinha” também foi assassinada. Ela estava no bairro Dom Aristides quando foi abordada pelos criminosos. Até o fim da manhã de ontem a polícia ainda não tinha o registro do boletim de ocorrência da morte da mulher.

