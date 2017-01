Segundo a Susipe, circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 11h10 - Polícia

Dois detentos escaparam do Presídio Estadual Metropolitano I (PEMI), em Marituba, Região Metropolitana de Belém, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com as informações divulgadas pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), os dois fugitivos são Elcio José Lobato dos Santos Moraes e Max Medeiros Estrela. As circunstancias da fuga ainda estão sendo apuradas.

Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos pode ligar para Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e a identidade do informante é mantida em sigilo. Também é possível dar a informação por WhatsApp, pelo número (91) 98814-1218.