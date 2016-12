Embarcação naufragou no dia 7 de dezembro deixando seis mortos. Uma pessoa ainda está desaparecida

27 de dezembro, 2016

Atualizada às 19h03

A lancha 'Luar C', que naufragou no último dia 7 de dezembro, foi içada do fundo do rio Pará na tarde desta terça-feira (27). Dois corpos foram encontrados no interior da embarcação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a lancha foi trazida à tona com muita lama e detritos em seu interior. Uma balsa e um empurrador foram usados no trabalho. Quarenta pessoas participaram da equipe de buscas.

Um equipamento chamado motodesencarcerador será utilizado para abrir a fuselagem para que a equipe de resgate tenha acesso ao porão e outras partes da lancha. Ainda de acordo com os bombeiros, não foi possível identificar se os corpos encontrados hoje são de homens ou mulheres.

A Capitania dos Portos informou que a embarcação será periciada e o laudo será anexado ao inquérito administrativo que apura as causas do acidente.

O resgate começou por volta das 13h e prosseguem até que se encontre a última vítima do acidente. O trabalho é lento já que o barco foi tomado pela lama. Os dois corpos encontrados na tarde de hoje serão encaminhados para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba para procedimentos iniciais de identificação. Posteriormente, os cadáveres serão levados até a sede do centro em Belém.

O proprietário da embarcação que naufragou, Antônio Fernando Colares Tavares, e o piloto Nélio Alves de Souza, foram indiciados nesta segunda-feira (26), na Delegacia de Polícia Civil Fluvial (DPFLU), pelos crimes de risco à segurança de navegação, com agravamento pelo naufrágio e pelas vítimas fatais. Os dois responderão aos crimes em liberdade até a decisão da Justiça.

A 'Luar C' estava a cerca de 30 metros de profundidade no rio Pará. A operação de içamento foi acompanhada pelas famílias das três vítimas até então não encontradas. Com o resgate dos dois corpos, apenas uma pessoa continua sumida. No total, seis pessoas morrerram no naufrágio e 44 foram resgatadas com vida.