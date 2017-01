Meia foi confirmado pelo clube no fim da manhã desta terça-feira após documentação da rescisão do atleta no Tianjin Teda chegar ao Brasil

Por: Lance!Net

Em 17 de janeiro, 2017 - 15h29 - Futebol

O Vasco esperava que a documentação de Wagner sobre a rescisão no Tianjin Teda, da China, para a madrugada desta terça-feira para confirmá-lo como terceiro reforço da equipe neste 2017. Os papéis demoraram mais umas horas em relação ao previsto, mas enfim chegaram. No fim desta manhã, o clube recebeu o documento e confirmou o meia por meio das redes sociais. Contrato será válido por um ano.

Wagner foi apresentado às 14h30 desta terça-feira, em São Januário. Com a confirmação do meia, de 31 anos, o chileno Leonardo Valencia, do Palestino, não receberá mais tentativa por parte do Vasco. Para o planejamento do técnico Cristovão Borges e da cúpula do futebol, liderada pelo vice-presidente da pasta, Eurico Brandão, mais conhecido como Euriquinho, filho do presidente Eurico Miranda, dois nomes para a posição seriam o suficiente para este 2017 e Wagner é o segundo - antes, o clube já contratou o também meia Escudero.

Com a chegada de Wagner, o Vasco chega a três contratações neste 2017. Já chegaram ao clube nesta temporada o já citado Escudero e o atacante Muriqui - a dupla, inclusive, já estreou pela equipe no último domingo diante do Barcelona, do Equador, nas quartas de final dos playoffs da Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos. O Vasco segue no aguardo da rescisão de Luis Fabiano no Tianjin Quanjian, também da China, que está para ocorrer. Ainda há a chance pelo lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians.

Na última segunda-feira, Wagner chegou ao Rio de Janeiro e começou a ver sobre a residência que irá morar. Mesmo com o desfecho ocorrendo da novela, o meia não deve seguir para os Estados Unidos para se juntar ao elenco na sequência da pré-temporada com a disputa da Florida Cup. O mais provável é que seja integrado ao grupo na segunda-feira, quando retornam dos EUA. O fato de já ter trabalhado com Cristovão Borges influenciou a decisão. Até a estreia no Campeonato Carioca, dia 29, a ideia é a de fechar o grupo.

Ficha técnica

Nome: Wagner Ferreira dos Santos

Nascimento: 29/1/1985 (31 anos)

Local: Sete Lagoas (MG)

Altura/peso: 1,75m/65kg

Posição: Meia

Clubes

2003 a 2004 - América-MG

2004 a 2009 - Cruzeiro

2009 a 2010 - Lokomotiv (RUS)

2010 a 2012 - Gaziantepspor (TUR)

2012 a 2015 - Fluminense

2015 a 2016 - Tianjin Teda (CHN)

Desde 2017 - Vasco

Títulos

2006, 2008 e 2009 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro

2012 - Campeonato Carioca - Fluminense

2012 - Campeonato Brasileiro - Fluminense