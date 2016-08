Com direção de Sandra Werneck e produção da Cineluz Produções, “Os Outros” reflete sobre as barreiras entre o original e a cópia

Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

Nesta quinta-feira (01/09), às 23h, o canal GNT, disponível para os assinantes da ORM Cabo, exibe pela primeira vez na TV o documentário “Os Outros”. Caminhando sobre temáticas como o desejo e a projeção, o longa-metragem vai apresentar histórias de pessoas que vivem pela arte: os covers oficiais de Roberto Carlos (Carlos Evanney), Cazuza (Pepê Moraes) e Ivete Sangalo (Scarleth Sangalo). Com direção de Sandra Werneck e produção da Cineluz Produções, “Os Outros” reflete sobre as barreiras entre o original e a cópia e o sonho e a realidade, revelando as sutilezas que permeiam a escolha de ser outra pessoa.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.