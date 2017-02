Exibição do documentário "Deboche" acontece de quinta-feira (16) a domingo (19) de fevereiro

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de fevereiro, 2017 - 10h34 - Cinema

O documentário "Deboche", que conta um pouco da vida de Walter Bandeira, ganhou várias sessões no Cine Olympia, em Belém, de quinta-feira (16) a domingo (19), com entrada franca. Produzido pela TV Cultura do Pará e com direção de Robson Fonseca, o documentário exalta a figura do artista paraense versátil, que desempenhou vários papéis na vida como cantor, locutor e professor.

“O Deboche tem como base duas grandes entrevistas que o Walter deu para a TV Cultura em 2001 e 2006. Seus depoimentos são entrecortados por apresentações, shows e momentos em que Walter esteve à frente de programas produzidos pela emissora. São imagens históricas, recuperadas e exclusivas, que agora o público poderá ter acesso”, detalha Robson Fonseca, diretor do documentário.

Além do talento, Walter também era conhecido pela irreverência, personalidade e alegria, qualidades sempre lembradas pela classe artística paraense. O documentário mostra cenas inéditas, bastidores de gravações da TV Cultura e momentos em que o artista esteve à frente das câmeras. "Nós adoramos o documentário, toda família gostou. Porque ele mostra justamente o lado artístico do tio Walter que se confunde com o lado pessoal mesmo. Ele era autêntico e irreverente. Também achei legal mostrarem esse lado da família. Ele era uma pessoa muito família, sim, e é difícil de acreditar nisso. Apesar de ser um artista, um cara boêmio, da noite, ele sempre estava conosco também" , destaca a jornalista Nara Bandeira, sobrinha de Walter.

Lançado em dezembro do ano passado, “Deboche” faz parte do projeto ‘Walter 75’, idealizado pela arqueóloga Edithe Pereira, que decidiu manter viva a memória do artista por meio desses trabalhos. “É uma emoção muito grande de vê-lo homenageado, de ver a classe artística, a imprensa, a população em geral conhecendo mais um pouco do trabalho dele. Apesar dele já não estar entre nós, essa lembrança da vida dele foi muito especial para todos, e com essa exibição gratuita, o público vai conhecer mais e mais os trabalhos de Walter Bandeira”, comemora Nara. Assista ao trailer do documentário: https://goo.gl/LgLeHN

Serviço

Exibição do documentário "Deboche", de quinta-feira (16) a domingo (19) de fevereiro, com sessões de quinta a sábado, às 18h30, e no domingo, às 17h30. O Cine Olympia fica na Avenida Presidente Vargas, 918. A entrada é gratuita. Classificação indicativa: 12 anos.