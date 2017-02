“Detetives do Prédio Azul” vira filme com participação especial de Mariana Ximenes e Ailton Graça

Em 08 de fevereiro, 2017

Depois de cinco anos desvendando mistérios “em casa”, os Detetives do Prédio Azul vão além dos corredores e da portaria do edifício. Protagonistas do seriado que virou febre no canal Gloob (disponível para assinantes da ORM Cabo), eles ganham as ruas a partir de julho, quando chega aos cinemas o primeiro longa-metragem inspirado na história. “Detetives do prédio azul”, o filme, está sendo rodado há três semanas (ainda restam outras duas) em cenários que vão de um estúdio no Polo de Cinema da Barra ao antigo Palácio do Itamaraty, passando por um submarino no Arsenal de Marinha e, claro, o famoso edifício onde moram.

