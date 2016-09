Show será realizado no Metropolitan e ingressos custarão entre R$ 100 e R$ 220

O Globo

21 de setembro, 2016

Rio — Após comemorar 40 anos de carreira em 2015, Djavan anunciou nesta segunda-feira que se voltará a se apresentar no Rio com a turnê de "Vidas pra contar", seu 23º álbum, em setembro. A venda de ingressos para o show, marcado para o Metropolitan, começam na próxima quarta-feira e serão realizadas pelo site da T4F.

Os bilhetes custarão entre R$ 100 e R$ 220. Entre as canções confirmadas no repertório, estão músicas do último álbum, como “Não é um bolero” e “Encontrar-te”, e clássicos, como “Outono”, “Boa noite” e “Eu te devoro”.

O alagoano será acompanhado por Carlos Bala (bateria), Jessé Sadoc (flügelhorn, trompete e vocal), Marcelo Mariano (baixo e vocal), Marcelo Martins (flauta, saxofone e vocal), Paulo Calasans (teclados e piano) e João Castilho (guitarras, violões e vocal).

Djavan assina a direção do espetáculo, que tem iluminação de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato. O show se inicia em um espaço vazio inteiramente preto até que um grande livro se abre ao fundo, no centro do palco. Pouco a pouco, páginas em branco são preenchidas por luzes e linhas que invadem o cenário.