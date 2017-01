Em 2017 - Prazo para a declaração começa dia 2 de marco e acaba em 28 de abril

Em 07 de janeiro, 2017

A Receita Federal divulgou ontem o prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 - que é referente aos ganhos de 2016. O prazo para a declaração começa no dia 2 de março e termina em 28 de abril. O site da Receita será atualizado com o programa gerador da declaração a partir de 23 de fevereiro.