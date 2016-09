Vídeo mostra os três assaltantes que invadiram agência de viagens

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima de O Liberal

Em 10 de setembro, 2016 - 13h13 - Polícia

O proprietário da agência de viagens MilhasTur, localizada na Avenida Doutor Freitas, entre Avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, divulgou, neste sábado (10), imagens do circuito de segurança da empresa, que foi assaltada ontem à tarde. As imagens mostram os três assaltantes no momento da ação. Uma mulher foi feita refém por cerca de meia hora. Uma mulher foi presa.

Na reprodução das imagens é possível ver os três assaltantes, sendo dois homens e uma mulher. Na primeira, no hall de entrada da agência, aparece a mulher e o homem, ambos de camisa cinza. O homem usa um boné para esconder o rosto. Em outro momento os dois aparecem já dentro do escritório onde há um casal de funcionários. Na sequência é possível ver o terceiro assaltante, de arma em punho, vasculhando o escritório. A mulher que aparece nas imagens foi presa. Já os outros dois assaltantes conseguiram fugir.



O proprietário da loja, que preferiu não se identificar, deve ceder as imagens para a polícia civil para ajudar na identificação dos assaltantes.



Crime- A tentativa de assalto aconteceu na tarde da sexta-feira (09), na loja MilhasTur, localizada na Avenida Doutor Freitas, entre Avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, bairro da Pedreira. Os três bandidos entraram na agência e fizeram uma agente de viagens, de 48 anos, refém por cerca de meia hora. A vítima estava em companhia do marido que também trabalha na loja.

A vítima contou que o trio se fez passar por clientes interessados em comprar passagens aéreas. Ao entrar no local, que funciona no andar superior de uma casa, eles anunciaram o assalto. Na saída foram surpreendidos por uma viatura da PM e retornaram para dentro da loja. A mulher fez a agente de viagens de refém, que só foi liberada meia hora depois das negociações.

Jenifer Batista dos Santos, de 22 anos, foi presa e os outros dois assaltantes conseguiram fugir. O caso foi registrado na Seccional da Pedreira.