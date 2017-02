O concurso integra o Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 14 de fevereiro, 2017 - 15h18 - Pará

Foi divulgada nesta terça-feira, 14, a lista de inscrições homologadas no edital Pauta Livre 2017 da Fundação Cultural do Pará (FCP), publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE). O concurso integra o Programa Seiva de Incentivo à Arte e à Cultura, voltado para artistas, produtores e coletivos que terão recursos gratuitos de incentivo, valorização e fomento da cultura. A proposta dos candidatos agora serão avaliadas.

De acordo com a instituição, os pretendentes que não tiveram a inscrição homologada podem entrar com recurso conforme item previsto no edital, no prazo de dois dias úteis após a divulgação.

O consurso irá premiar 26 projetos artísticos que irão utilizar gratuitamente os três espaços culturais da FCP (teatros Waldemar Henrique e Margarida Schivassapa, além da Galeria Teodoro Braga) no primeiro semestre de 2017. Os selecionados também terão uma premiação no valor de R$ 2.000,00 para serem utilizados na produção dos espetáculos, shows e exposições.

