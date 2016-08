Cantora Eliana Ribeiro é uma das novidades este ano

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 15h37 - Círio

A Diretoria da Festa de Nazaré divulgou nesta terça-feira (30) a programação do Círio Musical. As apresentações começam no dia 9 de outubro, às 20h, na concha acústica da Praça Santuário, e terminam no dia 23 de outubro. Uma das novidades é a participação inédita da cantora Eliana Ribeiro (foto abaixo), uma das artistas católicas mais famosas da atualidade.

Estão confirmados nomes da música católica como Tony Alysson, Anjos de Resgate, Davidson Silva, Banda Dom, Dunga, Suely Façanha, Adoração e Vida, Missionário Shalom, Paulinho de Sá, Cristo Alegria e Jonhi, Aline Brasil, Adriana, Pe. Sidney, Canto das Irias e Comunidade Católica Shalom.

'Este é um evento que pela sua duração e quantidades de atrações já um dos maiores do Brasil. Além da música, o público pode contar também com o serviço gratuito de atendimento e aconselhamento espiritual, feito pelas comunidades católicas que são parceiras do evento', explica o coordenador do Círio, Roberto Souza.

O Círio Musical é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré com apoio e produção artística é da comunidade Shalom.

Confira as atrações:

09/10 – Tony Alysson

10/10 – Anjos de Resgate

11/10- Davidson Silva

12/10 – Banda Dom

13/10 – Dunga

14/10 – Suely Façanha

15/10 – Adoração e Vida

16/10 – Missionário Shalom

17/10 – Paulinho de Sá

18/10 – Cristo Alegria e Jonhi

19/10 – Aline Brasil

20/10 – Adriana

21/10 – Pe. Sidney

22/10 – Eliana Ribeiro

23/10 – Canto das Írias e Comunidade Católica Shalom