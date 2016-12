Contido pela crise e pelo desemprego, consumo tende a cair entre paraenses

Por: O Liberal

Em 23 de dezembro, 2016 - 08h35 - Pará

As compras do consumidor paraense estão regradas para as festas de final de ano. Os shoppings, supermercados e centro comercial de Belém estão lotados, mas a tendência é que o consumidor estabeleça prioridades na lista de compras e consuma menos que no ano passado, em decorrência de endividamento e desemprego.

Pesquisa trimestral da Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas (Fapespa) realizada no período de julho a setembro de 2016 mostra que o Pará tinha 55,6% de endividados e 46,2% em situação de inadimplência, ou seja, com as contas em atraso. No ano passado, no período de julho a setembro, o Pará estava com 70% dos paraenses endividados e 32% de inadimplentes. De acordo com o presidente da Fapespa, Eduardo Costa, o aumento nos números da inadimplência se deve exatamente à crise econômica e ao desemprego.

Apesar disso, como o período natalino carrega a marca da compra e troca de lembranças, a solução é buscar alternativas mais em conta. Uma dica interessante, segundo Adriana Marta Santos, proprietária de uma floricultura, é a compra de flores, que além de gentileza reflete um gesto de ternura e amor. Embora trabalhe com a venda flores e plantas permanentes, ela garante que o efeito é similar ao vegetal natural.

“Aqui em Belém as pessoas não têm muito a cultura de dar flores, mas é um tipo de lembrança que a maioria das pessoas gosta de receber”, avalia a empresária. “É um ato de beleza e gentileza presentear alguém com uma flor ou uma planta”. Adriana diz que o diferencial de seu negócio é que o consumidor pode presentear com bom gosto e ser lembrado por mais tempo.

Os dados coletados pela Fapespa são elaborados a cada trimestre e têm o objetivo de obter informações densas e analíticas com relação ao mercado varejista. O levantamento é realizado em parceria com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Pará (Faciapa), Associação Comercial do Pará, Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) e Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomercio). Além do mercado varejista a instituição obtém um leque de monitoramento conjuntural com relação às informações do comércio exterior, mercado de trabalho e inflação.

“Crise e desemprego são pontuais para essa realidade dos paraenses, já que restringe o poder de compra do consumidor”, esclareceu Eduardo Costa. Ainda de acordo com o boletim trimestral da Fapespa, 76,2% dos paraenses estão comprando menos que no ano passado, 10,7% estão comprando mais e 13,1% estão comprando a mesma coisa.

O comportamento do consumidor também inclui o uso do cartão de crédito e do cheque especial como as principais fontes de dívidas, já que são as formas de compras mais usuadas. Conforme a pesquisa, 73% dos paraenses estão devendo nos cartões de crédito e 8,1% estão com dívidas no cheque-especial. Eduardo Costa alerta os consumidores para a necessidade de quitar dívidas antigas antes de assumir novos encargos.

Ele lembra que quem está com dívidas nos cartões de crédito e no cheque especial precisa ter organização e planejamento para sanar o endividamento, pois são instituições com altas taxas de juros. “Se o consumidor não sanar é provável que fique numa situação cada vez mais complicada”, alertou.