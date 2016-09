Curador geral do Arte Pará 2016, Paulo Herkenhoff, fala dos 18 artistas selecionados para a 35ª edição

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Troppo

Há mais de três décadas, o Arte Pará constrói sua trajetória em conformidade com a história da arte brasileira. Na 35ª edição, o salão apresenta 18 artistas contemporâneos selecionados de 307 trabalhos inscritos de todo o Brasil. O júri de seleção formado por Marcelo Campos, do Rio de Janeiro, Walda Marques, de Belém, e o curador geral Paulo Herkenhoff, também do Rio de Janeiro, ?adiantou que a exposição vai apresentar trabalhos em meio a múltiplas possibilidades de usos de materiais, corpo, espaços e tempos? O Arte Pará 2016 vai ocorrer entre os dias 6 de outubro e 6 de dezembro, no Espaço Cultural da Casa das onze Janelas e no Museu da Universidade Federal do Pará (UFPA). A premiação vai ocorrer durante abertura do salão, que conta com patrocínio da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) .

O salão de arte 2016 promete uma pluralidade de linguagens artísticas, como pintura, escultura, vídeo, instalação, fotografia e gravura. O carioca Marcos Campos, que já possui longa trajetória como curador, está à frente do júri de seleção do Arte Pará pela primeira vez.