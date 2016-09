Após “prova fantástica” em Spa, Hamilton e Rosberg duelam em Monza

Em 04 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A luta pelo título do Mundial de Fórmula 1 se acirrou ainda mais no último domingo, quando Nico Rosberg venceu o GP da Bélgica, no mítico circuito de Spa-Francorchamps, e viu seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, conquistar uma ótima terceira posição após ter largado do 21º lugar e realizado uma grande corrida de recuperação. No decorrer desta semana, os dois pilotos exibiram grande empolgação ao projetarem a disputa do GP da Itália, hoje, que acontece na tradicional e rapidíssima pista do circuito de Monza, onde irão acelerar os seus carros separados por uma diferença de apenas nove pontos na classificação do campeonato - o inglês tem 232 na liderança, enquanto o alemão contabiliza 223.