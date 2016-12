Pioneiro da animação deixou legado nas artes e na técnica

Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Pioneiro da animação americana, Walt Disney (1901-1966) fundou a Walt Disney Company em 1923 (então com o nome Disney Brothers Cartoon Studio), a empresa de onde sairiam as animações mais memoráveis da História. Como produtor e realizador, ganhou 22 Oscars (sem contar outros quatro honorários) - um recorde não superado por nenhum outro ser humano. Mas seu maior mérito não tem relação com empreendimentos bem-sucedidos ou quantidade de prêmios. Foi ter criado as estruturas que permitiram o surgimento de desenhos animados que, a despeito do tempo e do avanço tecnológico, seguem na memória de milhões de espectadores.

