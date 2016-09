Leão precisa vencer o América de Natal no Mangueirão, no outro domingo (18), e ainda torcer por outros resultados para seguir na Série C

Por: Redação ORM News

Em 10 de setembro, 2016 - 23h01 - Série C

A derrota por goleada para o Fortaleza na Arena Castelão deixou o Remo em situação complicada na busca pela classificação à segunda fase da Série C do campeoanto brasileiro. Para a próxima partida, que será no Mangueirão no outro domingo (18), o Leão terá de vencer e torcer por outros resultados. Diante do panorama, a diretoria azulina definiu preço promocional para garantir incentivo das arquibancadas.

O vice-presidente do Remo, Fábio Bentes, divulgou que os valores dos ingressos serão de R$ 20 para arquibancadas e R$ 40 para cadeiras. O início das vendas, porém, ainda não foi estabelecido, mas é prevista para ser realizado a partir desta terça-feira (13).

Em campo, os remistas terão de passar pelo América de Natal, time que chegará a Belém com a obrigação de vencer para evitar o rebaixamento à Série D de 2017. O técnico azulino, Waldemar Lemos, ainda terá o retorno do zagueiro Max e espera um posicionamento do Departamento Médico para saber se tambéem poderá contar com Henrique, que está em fase de recuperação de uma lesão grau 2 noa região posterior da coxa direita.

Além de vencer o Mecão, o Remo também terá de 'secar' adversários. O primeiro jogo que será acompanhado pelos remistas será já neste domingo (11), quando terão de torcer para que o ASA (AL) não vença o Botafogo da Paraíba. Vale destacar que esta partida será realizada às 16h no estádio do ASA, o Coaracy da Fonseca, em Arapiraca (AL).

Para o lateral esquerdo do Leão, Wellington Saci, o momento é de seguir confiante. 'Dá para acreditar sim na classificação. Vamos lutar até o final. Temos que ter tranquilidade. Sabemos que não foi o resultado que queríamos. Agora, é torcer pelos outros resultados e vencer em casa para buscar esta vaga', concluiu.