Delegação potiguar desembarcou na capital paraense no início da tarde desta quinta-feira (15)

Por: Redação ORM News

Em 15 de setembro, 2016 - 17h13 - Série C

O América de Natal, adversário do Remo neste domingo (18) pela Série C do campeonato brasileiro, desembarcou em Belém no início da tarde desta quinta-feira (15), por volta das 12h30, e chegou com a promessa de receber um prêmio em dinheiro em caso de vitória sobre o Leão paraense, no Mangueirão.

A premiação foi combinada entre diretoria e jogadores no último treino do Mecão em Paranimim (RN). O atual diretor e ex-presidente do clube, Eduardo Rocha, falou à imprensa sobre o episódio e revelou que a premiação foi considerada injusta até por alguns jogadores.

'O presidente vai dar a premiação porque foi combinado conosco, mas dissemos aos jogadores que, de franqueza, eles não mereciam premiação nenhuma, pois deveriam ter premiação para subir e não para não cair. Alguns ainda concordaram e disseram que vão jogar pela honra e não pelo dinheiro', declarou.

O América de Natal veio a Belém com 19 atletas relacionados, entre eles o volante Felipe Macena (Ex-Remo), o atacante Rômulo (Ex-Paysandu) e o meia Thiago Potiguar, que passou pela dupla Re-Pa e pediu para viajar somente à noite, por conta de um problema de saúde da filha.