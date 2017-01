Jogador vem sendo especulado dentro do clube desde dezembro do ano passado

16 de janeiro, 2017

As chances de aumentar a presença de argentinos no Clube do Remo continuam vivas. Cotado desde o início de dezembro do ano passado dentro do clube, o nome do meia Lucas Acosta segue forte nos bastidores azulinos. A diretoria não confirma a negociação, mas também não descarta.

Aos 28 anos, Lucas Emanuel Mauricio Acosta é um meia do Flandría, que disputa a segunda divisão do campeonato argentino e começou a carreira no Colón. No currículo, ele ainda defendeu a LDU, de Quito, no Equador, além do chileno O'Higgins.

No momento, o elenco do Remo conta com cinco meias para a disputa do campeonato paraense, são eles: Flamel, Fininho, Rodrigo, Edicleber e Ruan Formiga.

O outro argentino é Nano Krieger. Este, porém, está totalmente confirmado. O atleta promessa das categorias de base do Boca Juniors está no seu país para agilizar questões burocráticas da transferência para o Leão.