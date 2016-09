Atacante e um dos líderes do grupo de jogadores do Leão teve o nome cogitado na Curuzu

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 15h42 - Série C

No dia em o Paysandu está prestes a anunciar o nome do atacante Jobinho como novo reforço (veja a entrevista exclusiva do jogador aqui!), o atual dono da camisa 9 do Remo, Edno, voltou a ser cogitado na Curuzu. Em contato com a reportagem do Portal ORM News, o diretor de futebol azulino, Dirson Neto, refutou qualquer possibilidade de negociação do atleta com o rival e frisou: 'É mais uma das muitas fofocas que surgem'.

O dirigente remista fez questão de salientar a permanência de Edno no Clube de Periçá até o final da Série C do campeonato brasileiro e salientou que 'sempre, no Remo, em semana decisiva, plantam notícias para desestabilizar o plantel'.

Enquanto isso, a cúpula azulina tenta levantar fundos para pagar o mês de salário atrasado e os jogadores se preparam para encarar o América de Natal às 19h deste domingo (18), no Mangueirão, com a obrigação de vencer e ainda torcer por uma derrota do ASA no jogo contra o ABC para poder seguir vivo na Terceirona.