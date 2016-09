Ahmet Urkmezgil disse que se trata de 'uma atitude primitiva' o vazamento do contrato do meia brasileiro por parte do clube luso

Após o vazamento do contrato do Anderson Talisca com o Besiktas, o secretário geral clube turco, Ahmet Urkmezgil, criticou duramente o Benfica, responsável por informar detalhes do vínculo do jogador baiano.

'Estamos conscientes de que o Benfica partilhou o contrato do jogador com a Imprensa portuguesa. É uma atitude primitiva', disse Urkmezgil, em entrevista à rádio turca 'Radyospor'.

O Benfica divulgou o contrato após Talisca ter dito que o Benfica não o pagou no mês de julho, logo após um dirigente português ter insinuado que o meia 'só pensa em dinheiro'.

'Com a assinatura do presente acordo, o jogador dá o seu total consentimento a todos os termos e condições aqui expressos e declara que não tem qualquer montante a receber ou a reclamar do Benfica relacionado com a época completa 2016/17 (para evitar qualquer dúvida, o Benfica não terá de pagar ao jogador qualquer montante relativo ao período de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017)', revelou o Benfica, deixando claro que o clube luso se exime de arcar com qualquer pagamento a partir do dia 1º de julho.

Logo em sua primeira partida contra o Benfica, que detém seus direitos, Anderson Talisca marcou um gol e fez com que o confronto terminasse empatado, em 1 a 1. O duelo em questão foi realizado na última terça-feira, pela 1ª rodada do Grupo B da Liga dos Campeões.