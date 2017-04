Maquiador e cabeleireiro das famosas Celso Kamura descreve a tendência de make minimalista predominante nas grifes assinadas por ele na SPFW N43

Em 23 de abril, 2017 - 06h00 - Mulher

Márcia Mendes

Da Redação

Na produção feminina, a maquiagem é a protagonista atual. Os cabelos têm toda a atenção das mulheres, sim, em relação a corte e a pintura, mas o poder da make é o que faz elas investirem na produ elaborada como quesito fundamental. Essa é a avaliação do cabeleireiro das famosas e maquiador Celso Kamura. No entanto, ele aposta que a realidade deve mudar com a tendência minimalista - vista nas belezas assinadas por Kamura nas passarelas da última edição do São Paulo Fashion Week. É a make natural, em que a pele é somente corrigida, com poucos contornos e menos cores. Por aqui, o salão parceiro Júnior Fiel RG reproduziu a técnica especialmente para mostrar o resultado para as leitoras da revista Mulher.