1º congresso sobre o tema será realizado no próximo dia 30

Em 06 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

O 1º Congresso de Direito Comercial Contemporâneo, que será realizado no próximo dia 30 de setembro, em Belém, fará uma homenagem ao centenário do professor doutor Clovis Cunha da Gama Malcher. Ele foi professor titular de direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA), doutor honoris causa da Universidade da Amazônia (Unama) e, entre outras funções importantes que exerceu, advogado militante. O evento é uma realização do Instituto Paraense de Direito Comercial (IPDCOM) e Academia Paraense de Letras Jurídicas (APLJ), e, entre outras, tem apoio das Organizações Romulo Maiorana (ORM). “No primeiro semestre deste ano foi constituído o IPDCOM, com o objetivo de promover principalmente o estudo de direito privado no Pará, que é o que a gente carece muito nas faculdades de Direito”, disse o advogado Renan Vieira da Gama Malcher, presidente do Instituto e coordenador geral do 1º Congresso de Direito Comercial Contemporâneo. “O intuito mesmo do Primeiro Congresso é apresentar o IPDCOM à comunidade jurídica do Estado”, acrescentou.

