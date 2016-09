ÓPERA - Conversa com o diretor integra a programação do Festival de Ópera

Em 03 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A programação do XV Festival de Ópera do Theatro da Paz prossegue hoje com a palestra “Direção Cênica em Ópera” ministrada pelo diretor e iluminador paulista Caetano Vilela, que participa do festival pela quinta vez. A palestra começa às 17h, no foyer do Theatro da Paz, com entrada franca. Caetano é encenador e iluminador. Trabalhou nos principais grupos de pesquisa de São Paulo, como o Grupo Boi Voador, o Centro de Pesquisa Teatral (CPT), a Cia. de Teatro em Quadrinhos e a Companhia de Ópera Seca. Como iluminador, o nome dele ganha destaque no mundo da ópera, tendo realizado dezenas de produções em importantes teatros no Brasil e no exterior. Já trabalhou com diretores de renome como Werner Herzog, Gerald Thomas, Christoph Schlingensief, Aidan Lang, Alejandro Chacon, Antunes Filho, Iacov Hillel, Emilio Sagi, entre outros.