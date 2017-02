Em entrevista à AFP, ex-presidente afirma que não guarda rancor nem de Cunha

Por: O GLOBO

Em 18 de fevereiro, 2017 - 19h15 - Brasil

A ex-presidente Dilma Roussef afirmou, na tarde desta sexta-feira, que poderá se candidatar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Embora tenha sido afastada do seu mandato em agosto do ano passado, Dilma não perdeu os direitos políticos para ocupar cargos públicos, e pode, portanto, ser candidata a cargos eletivos. Em suas redes sociais, mantém a frase "presidenta eleita do Brasil". 'Eu não serei candidata a presidente da República, se é essa a sua pergunta. Agora, atividade política, nunca vou deixar de fazer (...). Eu não afasto a possibilidade de eu me candidatar para esse tipo de cargo: senadora, deputada, esses cargos', disse Dilma, em entrevista à agência de notícia France-Presse (AFP), em Brasília.

Dilma diz não guardar rancores pessoais nem mesmo de seus detratores, como o ex-deputado Eduardo Cunha, responsável por comandar o processo de impeachment da ex-presidente na Câmara. Ela disse que conserva a mesma atitude em relação aos seus algozes que a torturam no período da ditadura militar (1964-1985).

Dilma disse que continua analisando os documentos do processo que a retirou do poder, substituindo-a por seu vice, Michel Temer, a quem voltou a acusar novamente de líder de um "golpe parlamentar". "As pedras de Brasília e as emas da Alvorada sabiam que eles estavam inventando um motivo para me afastar, afirmou a ex-presidente, em alusão aos animais que vivem nos jardins do Palácio da Alvorada.