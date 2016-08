Ex-presidente acha, no entanto, que decisão sobre inelegibilidade enfraquece tese sobre seu afastamento

Por: O Globo

Em 31 de agosto, 2016 - 19h41 - Brasil

Senadores petistas que estiveram no Palácio da Alvorada durante a posse de Michel Temer, nesta quarta-feira, contaram que a agora ex-presidente Dilma Rousseff está “tranquila” e “serena” com o resultado que a afastou definitivamente do cargo. Ela passou o dia acompanhada do ex-presidente Lula e alguns ex-ministros, como Aloizio Mercadante, Miguel Rossetto e Jaques Wagner.

Segundo relatos, a petista acredita, no entanto, que o fatiamento do processo e a decisão que permitiu a ela continuar a ocupar cargos públicos enfraquece a tese do impeachment. Mas, por outro lado, os senadores evitaram a “morte profissional” de Dilma:

— Ela acha que essa decisão tomada de não aplicar a pena relativa à inabilitação para o exercício de função pública tira a força dessa destituição. Mas, ao mesmo tempo, vai permitir que ela possa pelo menos não ter uma morte profissional — explicou Humberto Costa (PE), líder do PT no Senado.

Os senadores do PT decidiram não comparecer à cerimônia de posse de Temer, e foram em comboio visitar a ex-presidente no Alvorada, onde ela acompanhou o processo ao lado de aliados.

Humberto Costa negou a possibilidade, já admitida até pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que a decisão dos senadores abre um precedente para abrandar a pena contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que será julgado pela Casa no dia 12 de setembro. O petista disse que a lei que rege condutas de um presidente da República é diferente da que determina punições aos demais políticos:

— São duas leis diferentes que regem a inelegibilidade. Para o presidente, o que se aplica é o impeachment, e para os demais a aplicação é exatamente da Lei da Ficha Limpa. Um não pode servir de justificativa para que o outro aconteça — afirmou o líder do PT.