Estimativa - Dieese diz que o combustível pode chegar a R$ 3,383 o litro

Em 07 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

Pelo segundo mês consecutivo, a Petrobras autorizou mais um aumento no preço do óleo diesel em 6,1%. O aumento que entrou em vigor desde ontem pode encarecer ainda mais o combustível nos postos de Belém. Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA) apontam que com o último aumento autorizado pelo governo federal a estimatitiva do Dieese-PA é que, se repassado integralmente para as bombas nos postos de combustiveis, o impacto será bastante expressivo. A estimativa é de que o aumento no preço para o consumidor final alcance 3,8 % - R$ 0,12 por litro. Desde dezembro de 2015, o preço do combustível subiu de R$ 3,262 até R$ 3,445 no final do ano passado, um reajuste acumulado no ano de 5,61%. O diesel ainda continou subindo no início deste ano em Belém com o acréscimo de mais R$ 0,075, atingindo o patamar de R$ 3,383.