Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 08h57 - Futebol

O Botafogo acertou o empréstimo do lateral-direito Diego para o Jaguares de Chiapas, do México. Com a medida, o jovem de 20 anos, que já não havia sido relacionado para a viagem da delegação para a pré-temporada, no Espírito Santo, diminui o número de laterais do elenco alvinegro. O atleta tem contrato com o Glorioso até o fim do ano e pode até não jogar mais pelo Alvinegro.



Parece óbvio, mas em posições de poucas alterações previstas ao longo da temporada, as laterais direita e esquerda passam a contar somente com os jogadores que estão no China Park, em Domingos Martins (ES). Diego havia se tornado a última opção na fila.



Luis Ricardo está na fase final de recuperação após cirurgia; Alemão havia tido bom desempenho, mas não permaneceu; Jonas foi contratado e Marcinho, recém-promovido do time de juniores, já estava à frente do atleta que vai jogar na América do Norte.



Do lado esquerdo, o Botafogo tem Victor Luís, Gilson e Yuri. Este último também estava na equipe alvinegra que ganhou o Campeonato Brasileiro de juniores, do ano passado.