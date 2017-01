Diego Costa não quer sair do Chelsea

Por: Extra

Em 02 de janeiro, 2017 - 11h14 - Futebol

O atacante Diego Costa, do Chelsea, já descartou a possibilidade de jogar no futebol chinês. Neste domingo, o jornal britânico “The Sun” informou que os Blues receberam uma proposta de 80 milhões de libras (cerca de R$ 321 milhões) do Tianjin Quanjian, que é comandado pelo ex-zagueiro Fabio Cannavaro. O salário do jogador espanhol ficaria em torno de 480 mil libras por semana (cerca de R$ 1,92 milhão).

No entanto, o hispano-brasileiro, de 28 anos declarou ao jornal “Daily Mirror” que está muito bem no Chelsea, onde já marcou 14 gols nesta temporada. Como tem contrato até 2019 com os Blues, Diego Costa informou que já negocia uma ampliação de contrato com o time londrino, após ter surgido a possibilidade de voltar ao Atlético de Madrid, mas o acerto não aconteceu.

Play

Unmute

Fullscreen

– Sim, eu estava prestes a sair. Eu queria ir? Sim, mas não por causa do Chelsea. Eu estava prestes a...mas, bem, eu estou feliz aqui e é isso – disse o jogador – Eu tive a oportunidade de ir para o Atlético (Atlético de Madri) por causa de algumas coisas: família, a vida que eu tenho lá, mas não por causa do Chelsea, porque, aqui, tem muito apoio dos torcedores, com as pessoas ,então eu estou feliz, estou contente – afirmou ao jornal inglês.

Diego Costa afirmou que ainda pensou em sair do Chelsea por causa de questões familiares e por que se sentia perseguido pela arbitragem inglesa.

– Tinha algumas coisas que eu gostaria de mudar por questões familiares, mas não era pra ser e eu continuei feliz aqui. Eu sabia que eu tinha que melhorar, porque não tem desculpa aqui no Campeonato Inglês. Muitos árbitros estavam contra mim, então se eles não mudam, eu é que tive que mudar – disse.