Cantor surta quando descobre que foi abandonado no altar por causa de Gui

Por: GShow

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h06 - Novelas

Diana (Alinne Moraes) cria coragem e resolve falar com Léo (Rafael Vitti) após tê-lo abandonado no altar. Ela vai até a casa do cantor, mas não é bem recebida por Néia (Ana Beatriz Nogueira). A dona de casa pega uma vassoura, a persegue por dentro da sala e consegue até lhe dar uns tapas.

Yasmin (Marina Moschen) fica horrorizada com a confusão e ajuda Diana a escapar. A diretora da Som Discos consegue, finalmente, falar com Léo. Mas o cantor não quer saber de desculpas e pede para a ex ir embora. Ela insiste no assunto e, para piorar a situação, acaba revelando que o abandou por causa de Gui (Vladimir Brichta).

Léo surta ao ouvir a explicação de Diana, perde o controle e, aos berros, a expulsa de seu quarto: "Você tava me usando o tempo todo pra fazer ciúme para aquele palhaço do teu ex-marido. Como eu fui burro!", esbraveja ele, jogando as coisas da ex para fora.

Diana, assim fica difícil te defender! A cena vai ao ar em Rock Story nesta segunda-feira, 20/2!