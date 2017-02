O roqueiro fica sem entender nada ao receber a ex em sua casa

Diana (Alinne Moraes) abandou Léo (Rafael Vitti) no altar e foi correndo atrás de Gui (Vladimir Brichta). Após se dar conta de que ainda ama o ex-marido, a diretora da Som Discos não pensou duas vezes e foi procurar o roqueiro. Ao ver a loira em sua porta toda produzida, ele leva um susto e pergunta o que está acontecendo.

Com a emoção à flor da pele, Diana se declara: “Não posso me casar com o Léo. É você que eu amo, Gui, eu quero você de volta”, diz ela, deixando o roqueiro atordoado. Para tentar entender o que está acontecendo, ele pede que a ex fique calma. Diana concorda e pede para tomar banho, mas, antes de sair, a diretora da Som Discos dá um beijo na boca de Gui.

Que loucura! Será que o roqueiro vai ficar balançado? Não perca, a cena vai ao ar em Rock Story neste sábado, 18.